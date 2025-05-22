Mersin’de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında aralarında kentin coğrafi işaret tescilli ürünlerinin de bulunduğu yöresel lezzetler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde kutlanan ’Türk Mutfağı Haftası’ kapsamında Mersin Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Mersin Gastronomi Derneğince Mersin Arkeoloji Müzesi bahçesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda aralarında kentin tescilli lezzetleri fındık lahmacunu, çilek, yoğurt ve humusun da yer aldığı yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi. Etkinliğe katılan Vali Atilla Toros, beraberindeki il protokolü ile stantları gezdi, Mersin Gastronomi Derneği Başkanı Erol Kılıç’tan bilgi aldı. Bir stantta tescilli ürün cezeryenin kesimini yaparak katılımcılara ikram eden Vali Toros, stantları tek tek gezerek farklı lezzetlerle ilgili deneyim gerçekleştirdi. Silifke yöresine ait özel mayalanmış yoğurt kabını ters çevirmesine rağmen dökülmeyen yoğurt hakkında da bilgi alan Vali Toros, çeşitli ürünlerin yapımında katılımcılara eşlik etti.

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın katıklarıyla 24 coğrafi ürünün sergilendiğini kaydetti.