İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un liderliğinde hayata geçirilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Ramazan etkinlikleri, şehrin en işlek noktalarından biri olan Forum AVM'de büyük bir coşkuyla icra edildi.

Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Ramazan davulu ve manileri, geleneksel Ramazan coşkusunu yeniden canlandırdı.

Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği ilahiler, gönülleri mest etti.

"Ramazan Deyince", "Sessizce Aramızdan Ayrılan Ramazan Gelenekleri", "Ramazan'ın Güldürenleri", "Ramazan'ın Olmazsa Olmazları" temalarıyla hazırlanan Ramazan nameleri sergisi, geçmişle gelecek arasında köprü kurarak büyük ilgi gördü.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin emekleriyle hayat bulan bu anlamlı etkinlikler, Ramazan ayının ruhunu ve güzelliklerini Mersin'in dört bir yanına taşımaya devam edecek.