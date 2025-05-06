Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kentin tarihine tanıklık eden Taş Bina’yı tarihi dokusuna uygun şekilde Kent Müzesi’ne dönüştürmek amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları sürüyor. Yapının orijinal mimarisini ve tarihi karakterini koruyacak şekilde titizlikle yürütülen çalışmalar tamamlandığında Taş Bina, kültür-sanat faaliyetlerine, sergilere ve kentin hafızasını yaşatacak etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Mersin’in tarihine ve kültürel değerlerine sahip çıkmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Taş Bina’yı Kent Müzesi olarak şehre kazandırmak için yürüttüğü restorasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar, yapının orijinal mimarisini ve tarihi karakterini koruyacak şekilde titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Projenin tamamlandığında, kültür-sanat faaliyetlerine, sergilere ve kentin hafızasını yaşatacak etkinliklere ev sahipliği yapacak bir Kent Müzesi’ne dönüşecek. 1900’lü yıllardan itibaren farklı dönemlerde tuz deposu, nal, çivi fabrikası ve son olarak belediye binası gibi çeşitli işlevlerde kullanılan Taş Bina, restorasyon süreci tamamlandığında tarihi dokusunu koruyarak Mersin’in kültürel belleğine dahil olmaya devam edecek.

"Mersin’e yakışır bir Kent Müzesi kazandıracağız"

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan inşaat mühendisi İrfan Boğa, 1800’lü yılların sonunda ana kütlesi yapılan, daha sonra ise ilave kütleler eklenen yapının uzun süre belediye hizmet binası olarak kullanıldığını söyledi. Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Boğa, "Taş Bina’da restorasyon çalışmalarımıza 1 Mart 2024’de başladık. Sonradan yapılan eklentilerin söküm imalatları tamamlandı. Zemin güçlendirme imalatları yapıldı. Mevcut çatı sökümü tamamlandı ve yeni çatı için imalat sürecine başladık. Şu anda binanın güçlendirme ve taş duvarları restore çalışmalarımız devam ediyor. Restorasyon tamamlandığında binanın tarihi dokusunu bozmadan, Mersin’e yakışır bir Kent Müzesi kazandıracağız" dedi.