MERSİN (İHA) – Mersin’in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Gülnar ilçesi Demirözü Mahallesi Hortu mevkiinde 29 Ekim’de, Mustafa C. yönetimindeki 33 ACS 612 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile tarım işçilerini taşıyan Avni A. yönetimindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs çarpışmıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Mersin Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan 48 yaşındaki Mustafa Kılıç da bugün yaşamını yitirdi. Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e çıkmış oldu.