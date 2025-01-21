Mersin’in Mut ilçesinde yaban keçisi avlayan 2 kişiye 673 bin 766 lira ceza kesildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle ’tehdit’ ve ’terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek’ suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra sosyal medya ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlardan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten Manisa’da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) Mut Şefliği ekipleri, sahadaki koruma çalışmaları sırasında jandarma eşliğinde denetim yaptı. Ekiplerin denetim çalışmasında Buruköy Mahallesi Sarıkaya mevkisinde 2 şahsın yasa dışı dişi bir yaban keçisini avladığını belirledi. Yakalanan 2 kişiye ekipler tarafından 673 bin 766 TL cezai işlem uygulandı.
Doğayı ve yaban hayatını korumak için ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği, yaban keçisi avlamanın yasak olduğu bildirildi.
Kaynak: iha