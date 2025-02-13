Mersin’de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus, Silifke, Mut ve Anamur ilçelerinde 6 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Belirlenen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 50 gram metamfetamin, 30 gram UC maddesi, 8 gram kubar esrar 54 adet uyuşturucu hap, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 65 fişek ile 37 bin 850 TL ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.