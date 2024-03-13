Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Mezitli ve Erdemli ilçelerinde 8 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada 2 kilo 87 gram kubar esrar, 1 kilo 296 gram metamfetamin, 438 gram bonzai, 10 gr kokain, 122 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 9 bin 400 TL , 105 dolar ile 100 bin İran Riyali ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından ’uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 4’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.