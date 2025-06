Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplumda herkesin birbirine destek ve yardımcı olması gerektiğini belirterek, "Mersin’i ve Türkiye’yi kavga etmekle kalkındıramayız. Birbirimizin bileğini bükmek, ayağına dolanmak, aşağıya çekmekle bir yerlere gelemeyiz. Biz kardeşiz. Etnik yapımız, inanç grubumuz ne olursa olsun, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyoruz" dedi.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘destek büyükşehirden, üretim çiftçiden’ sloganıyla düzenlenen ‘Sulama Borusu, Makine Ekipman ve Arıcılık Malzemeleri Dağıtım Töreni’ne katıldı. Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi’nde düzenlenen törende Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki üretici, yetiştirici ve çiftçilere 3 farklı kapsamda destekler sağlandı.

Törende konuşan Seçer, halkın arasına girdiğinde enerjisinin arttığını, yorgunluğu unuttuğunu belirterek, "Bir siyasetçide başta insan sevgisi, görev, vatan ve millet aşkı yoksa o siyasetçiden iyi bir siyasetçi olmaz. Siyasetçi önce insanı, vatanını ve milletini sevecek, yaptığı işten keyif alacak. Tüccar ve sanayici üretim yapıp para kazanmaktan keyif alır ama siyasetçi ne tüccar ne bir sanayicidir, o bir kamu görevlisidir. Biz sizin mutluluğunuzla mutlu oluyoruz. Bizim kazancımız vatandaşlarımızın mutluluğu" sözlerine yer verdi.

Mersin ile gurur duyduğunu vurgulayan Seçer, "Mersin Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Güzel yurdumun her köşesi güzel ama Mersin bir başka güzel. Mersinimizin değerini bileceğiz, koruyacağız ve Mersinimize sahip çıkacağız" diye konuştu.

"Bugüne kadar Mersin’den Ankara’ya uzanacak sulama borusu desteği yaptık"

Dağıtım töreni kapsamında; Toroslar ve Akdeniz ilçeleri için yapacakları destekleri anlatan Seçer, makine ekipman desteğinin toplam 36 adet olacağını söyledi. Toroslar’a toplam 20 makine ekipman desteği verileceğini ifade eden Seçer, Akdeniz ilçesine ise toplam 16 adet makine ekipman desteği sağlanacağını söyledi. Her yıl 100 kilometre yapılan sulama borusu desteğinin bu yıl 110 kilometreye çıkarıldığını söyleyen Seçer, "Su bizim can damarımız, her şeyin başı su. Kıraç, meyilli ya da yer altından su çekilen arazilerde sulama borusu ve motopomp olmazsa olmaz. Biz her yıl 100 kilometre sulama borusu desteği veriyoruz ve proje başladığı günden bugüne Ankara’ya uzanacak kadar (464 kilometre) sulama borusu desteği yaptık. Bu destekler her yıl da devam edecek. Akdeniz ve Toroslar’a toplam 9 bin 22 metre dağıtım yapılacak. 7 bin 360 metre sulama borusu desteği Toroslar’ın; Arslanköy, Atlılar, Çağlarca, Evrenli, Işıktepe, Musalı, Yüksekoluk Sulama Birliklerine dağıtılacak. Akdeniz ilçemize ise 1662 metre dağıtım yapılacak. 450 metre çelik boru Camili Sulama Kooperatifi’ne,1212 metre HDPE boru ise Parmakkurdu Sulama Kooperatifine verilecek" diyerek, verilen desteklerin her bölgenin ihtiyacına göre projelendirildiğini aktardı.

"Memnuniyetle çalışıyoruz"

Program kapsamında Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde arıcılık yapan 139 kişiye arıcılık desteği yapılacağını söyleyen Seçer, il genelinde ise bu rakamın bin 708 olduğunu belirtti. Arıcılık destek paketi içerisinde arıcı maskesi, körük, eldiven, el demiri, 3 kilogram temel petek ve 2 kutu arı parazit ilacı olduğunu aktaran Seçer, "Arı yetiştiricilerimize lazım olan her şey var. Çünkü bu çalışmaları yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ama Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile çalışıyorlar. Yani işi bilen ile çalışıyoruz. Onun için doğru işler oluyor ve bunlar her yıl artarak devam ediyor. ‘Bu yıl yaptık seneye yok, paramız yok, nasıl olsa 1 sene önce Mersinliler yüzde 60 oy verdi, yan gelip yatalım. 5 yıl sonra gidip yine oy isteyelim’ demek olmaz. Oy için çalışan belediye başkanı olmaz. ‘Memnuniyetle çalışıyoruz’ diyoruz. Memnuniyetle de çalışacağız. Destekleri alan çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Tarihin en büyük altyapı yatırımlarını yapıyoruz"

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından il genelinde çok önemli altyapı yatırımları gerçekleştirildiğini ve belirli bir plan-program çerçevesinde hem merkez hem de kırsal tüm bölgelerin altyapı sorunlarını tamamen çözeceklerini dile getiren Seçer, "Tarihin en büyük altyapı yatırımlarını yapıyoruz. Şu anda MESKİ’nin yaptığı yatırımlar toplamda 17 milyar liranın üzerindedir. Yaklaşık 3-3,5 milyar liralık bir kredi arayışımız var. O projeleri de kattığımız zaman ilçelerimizin ve Mersin’in merkezinde kanalizasyon, arıtma gibi hiçbir sorun bırakmayacağız" dedi.

"Biz bu destekleri çok isabetli destekler olarak görüyoruz"

Sulama kooperatiflerine Güneş Enerji Santralleri (GES) yapmaları tavsiyesinde bulunan Seçer, onaylanan projelere yüzde 50 oranında destek sağladıklarını, tıpkı sulama borusu desteği gibi bu desteğinde üreticiler için çok önemli olduğunu kaydetti. Seçer, "En büyük gideriniz enerji gideri. Bakın sulama borusu desteği yapıyoruz. Onunda gideri yüksek ama onu da yapın. Bunlar önemli yatırımlar ve biz bu destekleri çok isabetli destekler olarak görüyoruz. Bizimle iş birliği içerisinde mutlaka bu çalışmaları yapın" sözlerine yer verdi.

"Suyun değerini bilerek kullanmak lazım"

Konuşmasına suyun önemine dikkat çekerek devam eden Seçer, "Pamukluk İsale Hattı da tamamlanınca Mersin’in her noktası su yönünden ihya olacak" diye konuştu. Bölgenin yeterli yağış alamaması nedeni ile özellikle sulama suyunda bu sezon sorunlar yaşanabileceğini vurgulayan Seçer, "Bu yıl su kıt, suyun değerini bilerek kullanmak lazım" dedi ve içme suyunun tarımsal sulamada kullanılmaması gerektiğini hatırlatarak, vatandaşları bu konuda duyarlı davranmaya davet etti.

"Biz bu ülkeyi; bilimle, ilimle ve irfanla kalkındıracağız"

Atatürk’ün, Türk Ulusuna temelleri çok sağlam atılmış bir cumhuriyet bıraktığını kaydeden Seçer, hem Suriye’de yaşanan gelişmelere hem de İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, "Hep bir arada olalım. Bizim güçlü olmamız lazım. Güçlü olmanın yolu da her şeyden öte bir ulusal birlik duygusunun ve vatan sevgisinin olmasından geçiyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle ve minnetle anıyorum. Bize temelleri çok sağlam atılmış bir cumhuriyet kurmuş. Bizler de şanlı bayrağın altında bir arada ve kardeşçe yaşayalım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer tarafından yetiştirici ve üreticilere temsili dağıtımlar gerçekleştirildi.