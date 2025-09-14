Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite için kente gelen öğrencileri otogarda açtığı stantla karşılayarak, gençlere yönelik sunduğu hizmetleri tanıtıyor.

Mersin’e gelen öğrenciler, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) kurulan stantta hem Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkanlar hakkında bilgi alıyor hem de yolculuk sonrası mola vererek soluklanıyor. Öğrencilere tanıtılan hizmetler arasında; 35 TL’ye 3 kap yemek imkanı sağlayan ’Mahalle Mutfakları’, ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti sunan ’Çamaşır Kafe’, okuma salonları, 7 TL’lik ulaşım abonmanı, öğrenci yurtları ve ’TaşıYanım’ taşınma desteği bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Akdeniz Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Azad Saygı, kentte üniversite hayatına başlayan öğrencileri yalnız bırakmadıklarını vurgulayarak, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentimize yeni gelen öğrencilere ‘hoş geldin’ diyoruz ve onlar için sunulan hizmetlerden bahsediyoruz. Mersin’de oldukları süre boyunca hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Çünkü artık arkalarında onların problemlerine çözüm üreten bir belediye başkanları var" dedi.

Saygı, Akdeniz’deki 120 kişilik erkek öğrenci yurdu, Gülnar’daki kız yurdu ve konuk evi ile barınma ihtiyacına destek olduklarını ifade ederek, "Mahalle mutfaklarından öğrencilerimiz 35 liraya 3 çeşit yemek yiyebiliyor, abonman kartla belediye otobüsüne 7 liraya binebiliyorlar. Çamaşır kafede ücretsiz çamaşırlarını yıkayabiliyor, yeni nesil kütüphanelerde ders çalışabiliyorlar. Ayrıca yıl boyunca düzenlediğimiz etkinliklerden faydalanabiliyorlar" diye konuştu.

Mersin’e Kahramanmaraş’tan gelen diş hekimliği öğrencisi Yunus Emre Ağyar, otogarda belediyenin standıyla karşılaştığını belirterek, "Bana şehrin imkanlarını ve güzelliklerini sundular. Özellikle öğrenciler için çok büyük bir öncelik olmuş. Yeni gelen öğrenciler için bunlar büyük ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

Hatay’dan gelen öğrenci Umut Ördek ise "3. sınıf olduğumdan dolayı hizmetlerin çoğunu biliyordum ve yararlanıyorum. Otogarda bu tür stantların kurulması çok iyi. Yeni gelen öğrenciler de belediyenin hizmetlerini öğrenmiş oluyor" dedi.