Mersin’de ’Ulusal Depozito Yönetim Sistemi’nin etkin uygulanması amacıyla düzenlenen ‘Mersin Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vai Atilla Toros, "Bu sistem israfı önleyen, kaynakları koruyan ve doğayı yaşatan güçlü bir adımdır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) koordinasyonunda ve Mersin Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, ’Ulusal Depozito Yönetim Sistemi’nin çevresel etkileri, geri dönüşüm oranlarının artırılmasına yönelik beklentiler ve sistemin uygulanma süreci ele alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) gerçekleştirilen toplantıya Mersin Valisi Atilla Toros, TÜÇA Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinçci, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ilçe belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Bu sistem; israfı önleyen, kaynakları koruyan ve doğayı yaşatan güçlü bir adımdır"

Mersin Valisi Atilla Toros, toplantının doğa için oldukça önemli olduğunu belirtti. Çevreyi korumanın bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu söyleyen Toros, ‘Depozito Yönetim Sistemi’nin doğayı korumanın yanı sıra döngüsel ekonomiye geçişte de stratejik bir eşik olduğunu kaydetti. Toros, "Bu proje; israfı önleyen, kaynakları koruyan ve doğayı yaşatan güçlü bir adımdır. Kullanım sonrası değerlendirilmeyen her ambalaj doğada rastladığımız atıklara dönüşüyor. Bu tabloyu tersine çevirmek bizim elimizde. Yeni sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalajlar kaynağında ayrıştırılarak toplanacak, ekonomiye geri kazandırılacak. Bu sayede hem doğa nefes alacak hem de ülkemiz kazanacak. Bu sistem sadece bir geri dönüşüm modeli değil, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakma iradesidir" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde çocuklara verdiği çevre eğitimlerine değinen Toros, "Ağaç yaşken eğilir. Bunu son derece önemli buluyoruz" diye konuştu. Toros, ‘Depozito Yönetim Sistemi’’ni toplumsal bilinçlenme hamlesi olarak gördüklerini ve Mersin olarak pilot bölge olmaktan gurur duyduklarını da ifade etti.

"Mersin’de 2020’den bu yana vahşi depolama yok"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Mersin’de gayri resmi nüfusun 2,5 milyona ulaştığını belirterek, atık yönetiminin önemine dikkat çekti. Seçer, "2024 yılı itibariyle 720 bin ton evsel nitelikli katı atığı bertaraf ettik. Ayrıca aylık 86 ton plastik, metal, kâğıt ve karton atığı geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu miktarın artması gerekiyor" diye konuştu.

Mersin’de 2020 yılından bu yana vahşi depolama yapılmadığını kaydeden Seçer, "Bütün çöplerimizi bertaraf ediyoruz. Ayrıca tesislerimizde 94 bin megavat elektrik ürettik. Bu, yaklaşık 110 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk geliyor" dedi.

"Çocuklara çevre bilinci aşılıyoruz"

Çevre bilincinin erken yaşta verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda pek çok proje yürüttüklerini belirtti. ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ ve Türkiye’nin ilk çevre temalı bilim merkezi olan Mercan Bilim Merkezi gibi projelerden söz eden Seçer, "20 ayda 150 bine yakın ziyaretçi ağırladık. Ziyaretçilerin büyük kısmı çocuklar. Burada çocuklarımıza geri dönüşüm bilinci kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Mersin başarı hikayesi olacak"

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinçci, sistemin dünyada ilk kez bu kadar geniş bir coğrafyada ve kısa sürede hayata geçirileceğini belirterek, "Mersin, bu sürecin önemli başarı hikayelerinden biri olacak" dedi.

Depozito Yönetim Sistemi’nin Mersin’in yanı sıra Erzurum, İzmir, Konya, Gaziantep, Samsun ve Sakarya’da da uygulanacağını belirten Pirinçci, DOA İade Makinelerinin yaygınlaştırılmasının önemine değindi.

"Pilot il seçimi isabetli bir tercih"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise Mersin’in pilot il seçilmesinin isabetli bir tercih olduğunu belirterek, "Kaynaklarımızı sağlıklı şekilde gelecek nesillere aktarmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Toplantı, Türkiye Çevre Ajansı Depozito Yönetim Sistemi Direktörü Halime Sezer’in sunumunun ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. Programın sonunda protokol üyeleri, DOA İade Makinesi’ne geri dönüşüm atıkları atarak sistemi denedi.