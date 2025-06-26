Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Yenişehir ilçesinin önemli güzergahlarından biri olan 100. Yıl Caddesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Limonluk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 100. Yıl Caddesi’nin, 38. Cadde ile 20. Cadde arasında kalan yaklaşık 900 metrelik bölümünde asfalt yenileme çalışması yaptı. Hem kuzey hem de güney şeritlerde gerçekleştirilen serim işlemiyle, cadde daha konforlu ve güvenli bir hale getirildi.

Ekiplerin güzergah boyunca kavşak noktalarında da çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Deforme olan cadde, bulvar ve sokaklardaki bozuk zeminleri titizlikle analiz eden ekipler, ömrünü tamamlamış asfaltları söküp yerlerine sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Asfaltlama çalışmalarının ardından yol çizgi çalışmaları da tamamlanıyor.

Vatandaş taleplerini dikkate alarak yol haritasını belirleyen Büyükşehir Belediyesi, Mersin genelinde sürdürülebilir ve kesintisiz ulaşımı sağlamak için yol yapım, bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.