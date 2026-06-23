Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesinde ücretsiz kuaförlük eğitimi alan 2 çocuk annesi Havvanur Benli, 803 saatlik eğitimin ardından kendi iş yerini açtı. Hobi olarak başladığı kurs sayesinde meslek sahibi olan Benli, kadınların eğitim ve istihdama katılmasına destek veren atölyelerin birçok kadına umut olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınların meslek edinmesine ve ekonomik hayata katılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Bünyesinde dikiş, dokuma, müzik, aşçılık, cilt bakımı, kuaförlük ve yabancı dil gibi farklı alanlarda ücretsiz eğitimlerin verildiği atölye, kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de istihdamlarına destek oluyor.

Hobi olarak başladı, kuaför olarak mezun oldu

Kadınların ilgi alanlarına göre eğitim alabildiği atölyelerde kimi kursiyerler evden ek gelir elde ederken, kimi kadınlar ise yeni bir meslek sahibi oluyor. Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesinde eğitim alarak kendi iş yerini açan kadınlardan biri de Havvanur Benli oldu. 2 çocuk annesi olan Benli, Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesinde verilen ücretsiz kuaförlük eğitimine katılarak, 803 saatlik yoğun eğitim programını başarıyla tamamladı. Hobi amacıyla başladığı eğitim sürecinde mesleki becerilerini geliştiren Benli, aldığı eğitim sayesinde kuaförlük alanında uzmanlaşarak kendi iş yerini açtı.

Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı Mahallesi'nde kuaför ihtiyacını fark eden Benli, kısa süre önce kendi kuaför salonunu hizmete açtı. Eğitim aldığı dönemde 2 yaşındaki çocuğunu da atölye bünyesindeki oyun atölyesine bırakarak kurslara katılan Benli, hem kendisi hem de çocuğunun Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkanlardan faydalandığını ifade etti.

Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü bireyler olarak yer almalarına katkı sunan Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi, verdiği eğitimlerle kadınların üretime ve istihdama katılmasına destek olmaya devam edecek.

'Meslek edinip çalışma ya da kendi iş yerini açma hayali olan çok kadın var'

Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesinin kuaförlük kursunu bitirdikten sonra kendi kuaför salonunu açmaya karar verdiğini belirten Havvanur Benli, kendisi gibi meslek edinip çalışma ya da kendi iş yerini açma hayali olan çok kadın bulunduğunu ifade etti. Benli, 'Ben bu imkana biraz hızlı kavuştum ve sevinçliyim. İyi ki gittim, iyi ki derslere katıldım' diye konuştu. Kursa devam ettiği dönemde çocuğunun da atölyenin imkanlarından faydalandığını söyleyen Benli, 'Ben kursa giderken, çocuğumu da atölyenin çocuk oyun bölümüne bıraktım. Sonra çıkışta beraber eve gittik. Böylece ikimiz de eğitim almış ve ilerlemiş olduk' ifadelerini kullandı.

Aldıkları eğitimlerin, beklentisinin üzerinde olduğunu vurgulayan Benli, 'Çok güzel ve profesyonel eğitim aldım. Bu kadar beklemiyordum. Şu an gündemde olan her şeyden haberdarız. Her şeyi biliyoruz. Bir kuaförde yapılması gereken bütün işlemlerin bilgi ve donanımına sahibiz. Hepsi hocalarımızın sayesinde. Bizimle çok iyi ilgilendiler. Bir hoca - öğrenci olarak değil de abla kardeş, abi kardeş şeklinde yaklaştılar bizlere. Biz de onlardan güç alarak bu işe baş koyduk' diye konuştu.

'Büyükşehir Belediyesi bu kursla, birçok kadına olduğu gibi bana da umut oldu'

Kursa başlama hikayesini de anlatan Benli, 'Bir gün internette kursun açılacağına dair bir başvuru gördüm. Eşime ve aileme, kursa kayıt olacağımı söyledim. Onlar da 'İlgi alanın mı, yapabilir misin?' dediler. Ben de 'Deneyeceğim' dedim. Kursa kayıt oldum. Baktım, gerçekten yapabiliyorum. Hocalarım da beğendi. Derslerimi tamamladım' ifadelerine yer verdi. Elvanlı Mahallesi'nde kuaför ihtiyacı olduğunu fark ettiklerini söyleyen Benli, 'Ben Tömük'te oturuyorum. Elvanlı'da kuaför olmadığını duyduk ve Elvanlı'yı bu yüzden seçtik. Çok şükür işlerimiz iyi. Bizi sevdiler, biz de onları. Hizmetimizi beğendiler, bizden memnunlar' dedi.