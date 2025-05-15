Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde trafik akışını rahatlatmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kent nüfusunun artması ile birlikte yaşanan trafik yoğunluğunu, alternatif güzergâhlar ve yeni yollar açarak çözüme kavuşturan ekiplerin çalışma adreslerinden biri de Yenişehir ilçesine bağlı 38. Cadde oldu. Şimdiye kadar bin 350 metre uzunluğunda menfez imalatını tamamlayan ekipler, 8 bin metrekare yeni kaldırım döşedi. Yağmur suyu hattını da yenileyen ekipler, 4 kilometre boyunca sıcak asfalt serim çalışmasında sona geldi.

"2. Çevre Yolundan 21. Cadde’ye kadar kesintisiz bir ulaşım sağlanmış olacak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı uhdesindeki yüklenici firma proje sorumlusu olarak görev yapan Bertan Ünal, 38. Caddede 2 ay önce başlatılan projede sona geldiklerini ifade etti. Ünal, "Kuzey- güney hattında oldukça kullanışlı bir arter haline gelecek olan bu projenin yapımında, bin 350 metre uzunluğunda 5x2 menfez imalatı tamamlandı. Yağmur suyu hattı, 8 bin metrekare boyunca yeni kaldırım çalışmaları ve 4 kilometre boyunca da BSK sıcak asfalt çalışmaları tamamlanma noktasına geldi. 2. Çevre Yolundan 21. Caddeye kadar olan bu proje, otoban bağlantısı olan 34. Cadde ile İsmet İnönü Bulvarı arasında kalan kuzey- güney yönünde önemli bir arter haline gelmiş olacak. Vatandaşlar, artık 2. Çevre Yolundan 21. Caddeye kadar kesintisiz bir ulaşım sağlamış olacaklar" dedi.