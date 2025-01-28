Mersin’de son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bin 159 kişi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise yakalanan 130 şahıs hakkında işlem yapılırken, 9 şüpheli de tutuklandı.

Mersin’de ’Güvenlik, Asayiş Değerlendirme Toplantısı’ Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelinde güvenlik ve asayiş konularında gerçekleştirilen çalışmalar, alınan tedbirler ile suç ve suçlulara karşı düzenlenen operasyonlar ele alındı. Vali Pehlivan, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, 20-26 Ocak arasında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen operasyonel çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bin 159 kişinin yakalandığını belirtti. Aynı tarihler arasında dolandırıcılık, terör, cinayet, hırsızlık, yağma, cinsel suçlar gibi çeşitli suçlardan 687 şahsın gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildiğini ifade eden Pehlivan, gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 74 bin 545 aracın kontrol edildiğini, 431 aracın trafikten men edildiğini, 13 bin 808 araç ve sürücüsüne de işlem yapıldığını kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da değinen Pehlivan, "Gerçekleşen 113 narkotik olayı sonrası yakalanan 130 şahıs hakkında işlem yapılırken, 9 şüpheli de tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise bin 106 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 29 gram bonzai, 43 kilo 743 gram metamfetamin ile 62 gram esrar ele geçirildi" dedi.

En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 376 anneye bilgilendirme yapıldığını, narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında da 215 kişiye Narvas ve Uyuma projelerinin tanıtıldığını ifade eden Pehlivan, Mersin’in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin çalışmaya devam ettiğini kaydetti.