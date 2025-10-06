Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, özel çocuklar ve ailelerini yeşil temalı aktivitelerle bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ‘6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü’ dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinin Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda, Serebral Palsili çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Serebral Palsiye dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen etkinlik, deniz kenarında doğa ile iç içe sabah kahvaltısı ile başladı. Aileler ve çocuklar keyifli vakit geçirirken, alan farkındalık rengi olan yeşil balonlarla süslendi. Programda Serebral Palsili çocuklar için çeşitli aktiviteler de yer aldı. Çocuklar, boyama etkinliği kapsamında kalemliklerini yeşil renge boyadı. Katılımcılara yine farkındalık rengiyle özdeşleşen yeşil pamuk şeker ikram edildi. Gün boyunca aileler ve çocuklar, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirerek sosyalleşti.

"Amacımız farkındalık oluşturmak ve özel bireylerimizle ailelerimizi sosyalleştirmek"

Sağlık İşleri Dairesine bağlı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, "Bugün Dünya Serebral Palsi günü. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Mersin’in bu güzel gününde sahilde bir etkinlik düzenledik. Ailelerimizle ve özel bireylerimizle birlikte kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra ailelerimiz sahilde zaman geçirdiler. Daha sonra atölye çalışmalarımız oldu. Amacımız, bugün burada Serebral Palsi ile ilgili farkındalık oluşturmak ve özel bireylerimiz ile ailelerimizi sosyalleştirmek" dedi.

Serebral Palsinin temsili renginin yeşil olduğunu belirten Gerboğa, "Biz de burayı yeşil renkli balonlarla süsledik. Yeşil temalı atölye çalışmaları yaptık. Pamuk şekerlerimizin rengi bile yeşil. Büyükşehir Belediyesi olarak Serebral Palsi günü gibi, özel bireylere ait diğer günlerde de farkındalık yapmaya çalışıyor ve insanların dikkatini çekmek istiyoruz" dedi. Gerboğa, yılın 365 günü özel bireylere eğitimden atölyelere, ulaşım ve malzeme desteklerinden Mola Evine kadar pek çok alanda hizmet sunmayı sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.