Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıkta dönüşüm vizyonu doğrultusunda kamu hastanelerinde kaliteyi yükseltmek ve sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmak amacıyla teknolojik yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşların sağlık hizmetinde konforunu artırmak için görüntüleme süreçlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması, randevu sürelerinin kısaltılması ve tanı süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi hedefiyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine son teknolojiye sahip üçüncü Manyetik Rezonans (MR) cihazı kazandırıldı.

Tanı ve görüntüleme hizmetlerinde teknolojik yenilenme süreci hız kesmeden sürüyor. Toros Devlet Hastanesine kazandırılan ve kurulum süreci başlatılan yapay zekâ destekli MR cihazı ile 16 kesitten 128 kesite yükseltilen yüksek performanslı Bilgisayarlı Tomografi (BT ) cihazı, hasta güvenliği ve tanı doğruluğunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Vatandaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden en verimli şekilde faydalanabilmeleri için de Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine ileri teknoloji Dental Tomografi Cihazı kuruluyor. Bu yeni sistem sayesinde hastalar, çok daha hızlı, güvenilir ve detaylı tanı süreçleriyle tedavi planlarını oluşturabilecek.

Dental tomografi (3D diş röntgeni) teknolojisi, geleneksel iki boyutlu görüntülerin ötesine geçerek diş, çene kemiği, sinüs ve çevre dokuların üç boyutlu olarak incelenmesini sağlayacak. Bu sayede implant planlamasından gömülü diş analizine, çene kırıkları ve kist tespitinden ortodontik değerlendirmelere kadar pek çok alanda kesin ve güvenilir sonuçlara ulaşılabilecek.

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa Ekici yaptığı açıklamada , '' Mersin İl Sağlık Müdürlüğü olarak , sağlık hizmetlerinin her aşamasında vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için tüm ekibimizle kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz '' dedi.