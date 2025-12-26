Mersin'de Regaip Kandili dolayısıyla 13 ilçede camiler ve kent merkezlerinde kurulan noktalarda toplam 15 bin kandil simidi vatandaşlara ikram edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her kandil olduğu gibi Regaip Kandilinde de vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. 13 ilçenin tamamında, 32'si cami olmak üzere 36 farklı noktada dağıtım yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 15 bin kandil simidini vatandaşla buluşturdu.

Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı günlerden olan kandilleri hatırlatmak ve gelenekleri yaşatmak için sosyal belediyecilik çalışmalarını da sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'duayla, sağlıkla, memnuniyetle nice kandillere' dilekleriyle merkezde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yoğurt Pazarı, AVM'ler, Toroslar Karayolları Kavşağı, Mezitli Bankalar Caddesi gibi noktalarda kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdi.

Başkan Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını ileterek vatandaşların kandilini kutlayan ekipler, il genelinde toplam 15 bin adet kandil simidi dağıttı. Ekipler vatandaşların kandilini kutlayarak kandil simitlerini dağıtırken, vatandaşlar da her kandil olduğu gibi bu kandilde de kendilerini unutmayan Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ileterek, simit dağıtımı yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

'13 ilçemizde toplam 15 bin adet kandil simidi dağıttık'

Kentin en kalabalık noktalarından birisi olan Yoğurt Pazarında yapılan dağıtıma katılan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından Nazire Büyükgürses, 'Büyükşehir Belediyesi olarak Regaip Kandilinde vatandaşlarımızın manevi duygularına ortak olmak ve bu özel geceyi daha anlamlı kılmak amacıyla, 13 ilçemizde toplam 15 bin adet kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız tarafından büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılandı' dedi.