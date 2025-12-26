Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 4 işletme ile kaldırım işgali yaptığı belirlenen 1 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Halk sağlığını korumaya yönelik yapılan denetimlerde, ekmeklerin gramajları, hijyen koşulları, üretimde kullanılan ürünlerin saklama şartları ve son tüketim tarihleri titizlikle incelendi. Denetimler kapsamında, vatandaşların en çok tükettiği temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin üretildiği fırınlarda genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilirken, üretilen ekmeklerin gramajları da tek tek ölçüldü.

Yapılan denetimler sonucunda hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 4 işletme ile kaldırım işgali yaptığı belirlenen 1 işletmeye idari para cezası uygulandı. Ayrıca hijyen eksikliği bulunan işletmelere, eksikliklerini gidermeleri için 10 günlük yasal süre tanındı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, 'Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanmaya devam edecek' dedi.