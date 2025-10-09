Mersin’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar hem sporla buluştu hem de güvenli yaşam konularında bilgilendirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen ‘Büyük Kalplere Güvenli Dokunuş’ projesi çerçevesinde çocuklara yönelik yüzme kursu etkinliği düzenlendi. Etkinlik, proje ortağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşti. Etkinlikte, çocukların suç alt kültüründen uzaklaştırılması, fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması ve spora yönlendirilerek branşlarında uzmanlaşmalarının hedeflendiği belirtildi.

Toplam 32 saat süren yüzme kursuna katılan çocuklara ayrıca akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı ve genel asayiş konularında bilgilendirme yapıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, suçtan uzak, güvenli ve sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmaları amacıyla çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.