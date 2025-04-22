Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan’ın 105. yılında düzenlediği etkinliklerle hem öğrencilere hem de özel bireylere bayram coşkusu yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yıldönümü kapsamında düzenlediği etkinliklerle, hem Büyükşehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencilerine, hem de özel bireylere unutulmaz anlar yaşattı. ‘2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’ bünyesinde devam eden etkinlikte, Hal Şubesi’nde eğitim gören öğrenciler Hal Sosyal Yaşam Merkezi’nde, özel bireyler ise Engelsiz Yaşam Parkı’nda bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. Etkinlik kapsamında, kurs merkezi öğrencileri şiirler okudu, ’Dilek Köşesi’ne hayallerini ve dileklerini astı. Kurulan 23 Nisan hatıra panosunda parmak boyasıyla el izlerini basan öğrenciler, çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme, sandalye kapmaca ve ip atlama gibi geleneksel oyunlarla keyifli anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan kapsamında düzenlediği etkinliklerden diğeri de özel bireyler ve aileleri için oldu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Engelsiz Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Müziği Topluluğu’nun konseri ile katılımcılar keyifli dakikalar geçirdi. Etkinlik boyunca özel bireyler bol bol oynayıp doyasıya dans etti. Ailelerin de çocukların mutluluğuna ortak olduğu etkinlikte, bayram coşkusu yaşayan özel bireyler birbirleriyle kaynaşarak, bu özel günün tadını çıkardı.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Hal Şubesi Sorumlusu Hevjin Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 LGS Kurs Merkezi’nde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini kaydetti.

Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir de gerçekleştirilen etkinlikle ilgili; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Engelsiz Yaşam Parkı’ndan faydalanan özel birey ve ailelerimize yönelik güzel bir etkinlik düzenledik" ifadelerini kullandı.

Engelsiz Yaşam Parkı’ndan 3 yıldır faydalanan velilerden Canan Çardak ise "Hem çocuklarımız hem de bizler için, enerji atabileceğimiz güzel bir etkinlikti" diye konuştu.