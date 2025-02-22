Mersin’in Silifke ilçesinde, ormanların güvenliğini sağlamak ve yasa dışı müdahaleleri önlemek amacıyla ’önleme araması’ gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacıyla kontrol noktalarında denetim yaptı. Denetimlerde; orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolü yapıldı. Şüpheli araçlarda önleme araması gerçekleştirilirken, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı bildirildi.

Uygulamanın, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işletme şefliklerinde farklı noktalarda ve belirli saatlerde rutin şekilde devam edeceği kaydedildi.