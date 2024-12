Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin’de, ocak ayı itibariyle hastanelerde mesai sonrası poliklinik hizmetlerinin başlayacağını bildirdi.

Vali Pehlivan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Mersin’de vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinde kalite ve ulaşılabilirliği arttırmak amacıyla mesai sonrası poliklinik uygulaması hizmetini, 4 hastanede ocak ayı itibariyle İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda başlatacaklarını belirtti. Uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Pehlivan, hastanelerde mesai sonrası görev alacak hekimlere ve sağlık çalışanlarına duyarlı ve özverili yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

Sağlık hizmeti alacak vatandaşlara şifalar temenni eden Pehlivan, açıklamasında şöyle devam etti: "Uygulamaya göre, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hafta içi her akşam 17.00-20.00 saatleri arasında kardiyoloji, onkoloji, deri ve zührevi hastalıklar, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kulak burun boğaz, göz, çocuk alerji ve immünoloji, perinatoloji, jinekolojik onkoloji ile çocuk cerrahi bölümlerinde poliklinik hizmeti verilecek.

Toros Devlet Hastanesinde hafta içi her akşam 17.00-21.00 saatleri arasında dahiliye, çocuk hastalıkları, radyoloji, kadın hastalıkları ve doğum bölümlerinde, Tarsus Devlet Hastanesinde hafta içi her akşam 17.00-21.00 saatleri arasında dahiliye, çocuk hastalıkları, nöroloji, üroloji, radyoloji ve göz bölümlerinde, Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ise hafta içi her akşam 17.00-22.00 saatleri arasında 16 diş hekimimiz poliklinik hizmeti verecektir."