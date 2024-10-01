Mersin’in Mut ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, mahallelerinin D-715 Mut-Karaman karayoluna bağlayan bölümüne kavşak yapılmasını istiyor.

Mersin’in Mut ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi sakinleri 2018 yılına kadar mahallelerini kara yoluna bağlayan noktada kavşak bulunduğunu daha sonra ise iptal edildiğini belirterek yıllarca faaliyette olan fakat kapatılan kavşağın tekrar açılmasını istiyor.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Erol Bıçkı, mahalleden Mut merkeze giden kavşağın kapalı olduğunu ifade ederek, “Mut’a buradan gidemiyoruz. Yapıntı Mahallesinden dönüş yapıyoruz öyle gidiyoruz. Ana yol kavşağımız Mut’a giriş kavşağımız kapalı. Kavşağın açılmasını istiyoruz. 2018 yılından beri yolumuzun kavşağı kapalı köylümüz mağdur. Mut’a gitmek için Yapıntı kavşağına kadar 4 kilometre gidiş 4 kilometrede geliş 8 kilometre yolumuz uzuyor. Meyvelerimiz hale gidişte zaman kaybımız var. Köylümüz mağdur, gördüğünüz gibi yollarımız kapalı buranın açılmasını rica ediyoruz. Bu yol kavşaktı önceden açıktı. 2018 yılında kapandı o zamandan bu yana da kapalı. Sebebini de bilmiyoruz niye kapatıldı. Dilekçelerimizi verdik bir cevap alamadık” dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Yıldırım ise, Yeşilyurt Mahallesinin eski adının Sinobuç olduğunu belirterek, “Sinobuç tarihi bir yer. Eskiden levhayı görüp turistler geliyordu buraya. Turistlerin ayağını kestiler. Turistlerin geleceği Sinobuç diye bir yer kalmadı” dedi.