Tayland’da anaokulu öğrencilerini taşıyan bir okul servisinin alev alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi.

Tayland’ın Pathum Thani eyaletine bağlı Lam Luk Ka bölgesinde bir otoyolda bugün yerel saatle 12.20 sıralarında geziden dönen 4-5 yaşlarındaki 38 anaokulu öğrencisi ve 6 öğretmeni taşıyan okul servisi alev aldı. Yangında hayatını kaybeden çocukların sayısı 22’ye yükselirken, 3 öğretmenin de öldüğü açıklandı. Yanan otobüsten kaçmayı başaran yaralı öğrenci ve öğretmenlerin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangından kurtulan bir öğretmen yaptığı açıklamada, yangın sırasında kapının bir süre açılmadığını bu nedenle birçok öğrencinin dışarı çıkamadığını söyledi.

Alevlerin sardığı iki katlı otobüs itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülürken, yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamaya göre otobüs, ön lastiğinin patlaması sonucu otoyoldaki beton bariyere çarpmasının ardından alev aldı. Olay sırasında 48 yaşındaki otobüs şoförünün kaçtığı ve arama operasyonu başlatıldığı bildirildi.