Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların dayanışmasını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmak amacıyla düzenlenen ‘pazartesi buluşmaları’ devam ediyor. Katılımcı Demokrasi İçin Yerel Yönetimler Gözlemevi (OIDP) tarafından jüri özel ödülüne layık görülen buluşmalar, kadın dernekleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kadın hakları savunucularını aynı çatı altında buluşturuyor.

2023 yılından bu yana sürdürülen etkinlikte kadınlar, hem bilgiye hem de birbirlerine daha kolay ulaşma imkânı buluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal politikalara yönelik çözüm önerilerinin geliştirildiği toplantılara katılım yoğun oluyor.

Bu haftaki buluşmaya Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı ve kadın hakları savunucusu Canan Güllü de katıldı. Güllü, Mersin’in kadın ve çocuklara yönelik yürüttüğü projelerin yakından takip edildiğini belirterek, "Siyasetin dışında, herkesi aynı potada gören bir anlayış var. Kadın, yaşlı, çocuk ve gençlere hitap eden bu yaklaşım çok kıymetli. Mersin’deki kadın STK’larının birlikte hareket etmesinden onur duyuyorum" dedi.

"Eşitlik yerelden başlar" diyen Güllü, "Kadın dayanışması yaşatır. Yan yana geldiğinizde sorunları birlikte aşmak mümkün oluyor. Bilgi ve deneyimle engeller ortadan kalkıyor. Yerel yönetimlerin desteği de önemli. Son 5 yıldır eşitliğin yerelden başladığını söylüyoruz. Pazartesi buluşmaları bunun en güzel örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yürüttüğü ‘İş Hayatında Şiddet ve Taciz’ başlıklı proje kapsamında Mersin’de 5 fabrikada eğitimlerin sürdüğünü belirten Güllü, bu çalışmaların Türkiye genelinde toplam 20 fabrikada yapılacağını söyledi.

Etkinlikte konuşan Tohumluk Vakfı üyesi Serpil Reyhandalı ise buluşmaların kentteki sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti. Reyhandalı, "Kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Diğer STK’larla iş birliği ve Büyükşehir Belediyesi ile dayanışma açısından bu toplantılar çok verimli. Kentte yaşayanların birbiriyle kaynaşmasına da katkı sağlıyor" diye konuştu.

Mersin Bisikletli Dostlar Topluluğu Kurucusu Hüsniye Tekin de her hafta düzenli olarak buluşmalara katıldığını ifade ederek, "Farklı derneklerden pek çok insanla tanışıyoruz. Herkesin ayrı projeleri var. Hem öğreniyoruz hem de birlikte üretmenin yollarını arıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, pazartesi buluşmalarının kentin katılımcı ve kapsayıcı yönetim anlayışını pekiştirdiğini belirterek, etkinliklerin ilerleyen süreçte de devam edeceğini bildirdi.