Samsun’da park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu "polise mukavemet" suçundan gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü adliyeye sevk edilirken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bağdat Caddesi’nde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında park yeri meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak isteyen polislere, olaya karışan bazı şahısların mukavemette bulunduğu ileri sürüldü. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Olaya karışan 5 kişi, ekiplerce ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen 5 kişiden 2’si serbest bırakılırken, L.K. ile babası İ.K. ve S.R. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.