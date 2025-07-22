Mersin Büyükşehir Belediyesi, aşhaneler aracılığıyla yaşlı, hasta, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara haftanın 5 günü ücretsiz sıcak yemek ulaştırıyor. Her gün bin 900 haneye dağıtılan 2 bin 700 kap yemekle hem dayanışma yaşatılıyor hem de yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mersin merkez ve Tarsus’taki aşhanelerde tencereler vatandaşlar için kaynamaya devam ediyor. Her gün tencerelerin kaynadığı aşhanelerde pişen yemekler; engellilik, yaşlılık veya sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan vatandaşların sofrasına ulaşıyor. Aşhanelerden günlük bin 900 haneye toplam 2 bin 700 kap yemek, haftanın 5 günü tek öğün olmak üzere ücretsiz ulaştırılıyor. Bu sayede Mersin Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini uygulamaya koymayı sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’ye örnek hizmetleri, vatandaşların takdirini topluyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, sosyal belediyecilik anlayışıyla ortaya koyduğu Türkiye’ye örnek hizmetler, Mersinli vatandaşların büyük takdirini topluyor. Mersin’in Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinin merkez mahallelerinde sağlık problemleri ya da yaşlılık sebebiyle yemek yapmakta güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlara hafta içi 5 gün, günde 1 öğün olmak üzere hanelerine ücretsiz sıcak yemek ulaştırılıyor. Sosyal belediyecilik alanında tarih yazmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sunmuş olduğu evde yemek hizmeti ile yüzlerde tebessüm, gönüllerde hoşluk bırakıyor. Aşhanelerde pişirilen yemekler; 65 yaş üstü, yaşlı, engelli, evde yemeğini kendisini yapamayan, hasta, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yemekler ulaşıyor.

"Sosyal belediyeciliğin en güzel hizmetlerini Mersin Büyükşehir olarak uygulamaya devam ediyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, Mersin merkez ve Tarsus’ta hizmet veren aşhanelerde pişirilen yemeklerin bir kısmının, haftanın 5 günü evinde yemek yapamayan, hasta, yaşlı ve engelli bireylerimize ulaştırıldığından söz etti. Yaşar, "Vatandaşlarımız ‘Alo 185’ ‘Teksin Çağrı Merkezi’ üzerinden başvuru oluşturabiliyorlar. Bu başvurular sonucunda sosyal hizmet uzmanlarımız ve sosyologlarımız hane incelemesi yapıyor. Bu vatandaşlarımızın evlerini ziyaret edip, yemek pişirme şartlarının olup olmadığına, tek başlarına yemek pişirip pişiremeyeceklerine bakıyorlar ve çevresel şartlarını değerlendiriyorlar. Bu değerlendirmelerden sonra evde yemek hizmetimiz başlıyor. Aşhanedeki dağıtım personelimiz paketlenmiş yemekleri tek tek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Toplam 1900 civarında haneye yaklaşık 2 bin 700 yemek ulaştırıyoruz" dedi.