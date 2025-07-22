Mersin’de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte uzmanlardan uyarı geldi. Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, özellikle risk grubundaki kişilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması ve bol sıvı tüketmesi gerektiğini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, artan sıcak hava şartlarına karşı vatandaşları uyararak; özellikle yaşlılar, küçük çocuklar, kronik hastalıkları olan bireyler, hamileler ve bakıma muhtaç kişilerin alması gereken önlemleri paylaştı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, sıcak hava dalgalarının etkisini artırdığı bu dönemde yaş almış bireyler, çocuklar, kronik rahatsızlığı olanlar ve hamilelerin, özellikle sabah 10:00 ile öğleden sonra 16:00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmamalarını önerdi. Bu saatler arasında dışarı çıkması gerekenlere açık renkli ve hava alabilen bir şapka, güneş gözlüğü ve güneş koruyucu krem kullanmalarını tavsiye eden Dr. Çat, su tüketiminin de önemine değinerek, "Bu dönemlerde günlük 2-2,5 litre su tüketilmesini öneriyoruz. Kronik hastalığı olup sıvı tüketimi kısıtlanmış bireylerin, bunu doktorlarına danışarak belirlemeleri gerekiyor. Suyun yerine asla kafein içeren içecekleri koymamamız gerekiyor. Kafein içeren içecekler idrar söktürücü özelliğe sahip olduğu için, kişilerin su tüketimini daha da artırır" dedi.

"Evlerinden çıkmamalarını öneriyoruz"

Vatandaşların sıcak havada fazla fiziksel aktivite gerektirecek işlerden kaçınması gerektiğini de belirten Çat, "Zorunda değillerse, evlerinden çıkmamalarını öneriyoruz. Eğer kişi dışarıda çalışmak durumundaysa, şapka kullanımı çok önemli. Sık sık su içmelerini, ara ara 15’er dakika molalarla ağaç altı ya da gölge yerlerde serinlemelerini öneriyoruz. Bu dönemlerde özellikle tuz kaybı çok fazla olduğu için, eğer aksi bir hastalıkları yoksa tuz içerikli ayran gibi içecekler tüketilebilir" diye konuştu. Alkollü içeceklerin de su ihtiyacını artıracağı için önerilmediğini kaydeden Çat; kızartma gibi ağır ve yağlı yiyecekler yerine meyve, sebze ve protein yönünden zengin gıdaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Sıcak çarpmalarına dikkat!

Acil durumlarda neler yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren Çat, "Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, aşırı susama hissi, çarpıntı gibi şikayetler varsa, öncelikle su içilmesini öneriyoruz. Su içmeye rağmen şikayetler devam ediyorsa, mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı" ifadelerine yer verdi.

Kapalı alanların da sık sık havalandırılması gerektiğini sözlerine ekleyen Çat, "Eğer çok fazla camlı bir alanda yaşanıyorsa, mutlaka güneş koruyucu perdeler takılmalı. Çocuk, evcil hayvan ve yaşlılar, araçta tek başına ve kilitli bir şekilde bırakılmamalı. Özellikle yaş almış bireylerimizi, çocuklarımızı ve bakıma muhtaç kişilerimizi, bu sıcak havalardan koruyalım" dedi.