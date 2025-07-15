Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi; Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluru, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün kararı ve Mersin Valiliği’nin de onayıyla, Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde bulunan, kullanım ömrünü tamamladığı tespit edilen Merkez Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu binasının yıkımını gerçekleştirdi.

Araç ve yaya trafiğinin en az olduğu hafta sonunda; pazar günü yapılan yıkım faaliyeti öncesi imardan sorumlu Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Aktaş’ın yanı sıra, Fen İşleri Müdürü Mehmet Bahar, Yapı Kontrol Müdürü Neriman Turhan ve belediye bürokratları bölgeye gelerek yıkımı yapacak ekipten bilgi aldı. Yıkımın ilerleyen saatlerinde Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Zeyit Şener de bölgeye gelerek yıkım çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Yıkımdan önce çevre güvenliği sağlandı

Fen İşleri Müdürlüğünden yaklaşık 50 personelin ağır iş makineleri desteğiyle katıldığı yıkım çalışması öncesi emniyet güçleri ve Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun çevre güvenliği sağlandı. Öte yandan, can güvenliği açısından binanın içi de detaylı bir şekilde kontrol edildi, içeride kimsenin olmadığı tespit edildikten sonra yapının yıkım süreci başlatıldı.

Yıkım sırasında ortaya çıkacak aşırı toz oluşumunu önleyerek vatandaşların sağlığının olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla da yıkımı yapılan binaya arazözlerden basınçlı su sıkıldı. Uzun saatler süren ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı büyük ve kapsamlı yıkım sonucu oluşan 140 kamyon moloz ve atık yine ekskavatör ve kepçe gibi iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip kent merkezinden çıkarıldı.

Yıkım kararı birkaç yıl önce alınmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluru; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün kararı ve Mersin Valiliği’nin de onayıyla; geçmiş yıllarda yıkımla gündeme gelen Mersin Öğretmen Evi ile ilgili olarak, Akdeniz Belediye Encümeni de 25.Haziran 2023 tarih ve 203 sayılı kararı alarak binanın yıkımıyla ilgili sürece dâhil olmuştu.

Öte yandan; Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşen Merkez Öğretmen Evine bitişik şekilde yapılan, mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olan toplam 126,5 metrekare büyüklüğe sahip ve üzerinde dükkânların bulunduğu parselde; Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü karar süreci devam ettiğinden, bu kısmın yıkımı yapılamadı. Söz konusu alanla ilgili yasal iş ve işlemler sonucu gerekli çalışmalar yapılacak.