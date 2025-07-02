Mersin Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, Emirler Orman Parkı’nda ateş ve mangal yakmak yasaklandı. Vatandaşlar yalnızca piknik yapabilecek, şüpheli durumlarda ise 112’ye bildirimde bulunmaları istendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde vatandaşların hizmetine sunulan Emirler Orman Parkı Piknik Alanı’nda ateş ve mangal yakmak gibi faaliyetler, Mersin Valiliğinin orman yangını riskine karşı aldığı tedbir kararları doğrultusunda yasaklandı. Mersin Valiliği tarafından alınan ‘ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması’ kararı doğrultusunda açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Emirler Orman Parkı Piknik Alanı’nda pikniklerini yapabileceklerini ancak, yangın riskinin çok yüksek seviyede olarak bildirilmesi nedeni ile ateş ve mangal yakmak gibi faaliyetlerin yasaklandığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, vatandaşların herhangi şüpheli bir durum veya ateş görmeleri durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi vermeleri istendi.