Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) Olağan Birlik Meclis Toplantısında oy çokluğuyla yeniden başkanlığa seçildi. İkinci kez bu göreve layık görülen Tuncer, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

DABB Meclis Toplantısında yapılan seçimle birlikte başkanlık divanı, encümen üyeleri ve plan-bütçe komisyonu da yeniden belirlendi. Seçim sonucunda Tuncer'in yeniden başkanlığa getirilmesi, birlik içinde istikrarın süreceği şeklinde yorumlandı.

Kendisine gösterilen güven için teşekkür eden Tuncer, belediyeler arasındaki iş birliğini artıracaklarını belirterek, 'Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine ikinci kez layık görülmek benim için büyük bir onur. Ortak akıl ve dayanışma ile daha güçlü bir yapı oluşturacağız' dedi.

Yeni dönemde hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Tuncer, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

'Proje odaklı çalışacağız'

Yeni dönemde proje ve iş birliği odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade eden Tuncer, belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıracaklarını söyledi. Kaynakların etkin kullanımı ve ortak projelerle başarılı uygulamaların yaygınlaştırılacağını belirtti.

Tüm belediyelerle kapsayıcı bir anlayışla çalışacaklarını dile getiren Tuncer, 'Siyasi ayrım gözetmeksizin bölgemize değer katmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Toplantıda yapılan seçimlerde Meclis 1. Başkan Vekilliğine Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 2. Başkan Vekilliğine ise Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa seçildi.