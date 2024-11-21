Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen KOAH hastalığı konusunda, bilgilendirme çalışması düzenlendi. Tarsus Gençlik Kampı’nın doğal ortamında gerçekleştirilen KOAH Günü farkındalık etkinliğinde, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, "KOAH hastalığını sadece sigara değil, hava kirliliği de tetikliyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, halk arasında sık görülen rahatsızlıklar konusunda bilinç düzeyinin artması amacıyla başlattığı bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi tarafından, Türkiye’de 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde görülen ve etkisi nedeniyle halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen KOAH hastalığı konusunda, bilgilendirme çalışması düzenlendi. ’Dünya KOAH Günü’ kapsamında gerçekleşen programa, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ile Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi danışanları katıldı.

"Pasif içicilik de hastalığı tetikliyor"

Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Tarsus Gençlik Kampı’nın doğal ortamında gerçekleştirilen KOAH Günü farkındalık etkinliğinin ilk bölümünde, Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, yüzde 80 oranında sigaraya ve benzer ürünlerin tüketimine bağlı olarak akciğerde oluşan ve birçok probleme neden olan KOAH konusunda bilgi verdi. Dr. Çat, pasif içiciliğin de hastalığı tetiklediğine dikkati çekti. KOAH hastaları için doğru ve doyurucu nefes almanın önemli olduğunu vurgulayan Çat, bu nedenle farkındalık oluşturmak için etkinliği Tarsus Gençlik Kampı’nda yaptıklarının altını çizdi. Programda daha sonra katılımcılara, fizyoterapistler nezaretinde uygulamalı egzersiz çalışması yaptırıldı.

"40 yaş üzeri her 5 kişiden biri yakalanıyor"

KOAH hastalığını sadece sigaranın değil, hava kirliliğinin de tetiklediğini belirten Çat, "KOAH’ın en sık nedeni sigara içimidir ya da sigara içenlerle aynı ortamı solumaktır. Fakat sadece sigara dumanı değil; her hangi bir toza maruz kalmak ve hava kirliliği de KOAH için risk faktörüdür. 40 yaş üzeri her 5 kişiden birinin yakalandığı KOAH hastalığı, tam da tedavisi olmayan bir hastalıktır. Bu nedenle öncelikli olarak KOAH’a yakalanmamak ya da ne kadar erken tanı alırsak, bu hastalığı oluşturan etkenlerden kendimizi korursak, hastalığın ilerlemesini ve akciğerlerin çalışabilme kapasitesinin o standartlarda kalmasını sağlayabiliriz" diye konuştu.

Gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinin öncelikli amacının, sigara içiminin önlenmesi ya da sigara içenlerin bu dumandan bir şekilde kurtulmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Çat, "Tam tedavisi olmayan bu hastalığa yakalanmamak ya da yakalandıktan sonra tamamen yatağa bağımlı, oksijene bağımlı bir halde kalmamak için tütün ürünlerinden tamamen uzak kalmamız, havayı temiz tutmamız, hareketli bir yaşam ve düzgün bir beslenmeyi teşvik etmemiz gerekmektedir" dedi.