Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen ’Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ etkinlikleri kapsamında Mersin İl Müftülüğü tarafından bilgi yarışması ile ayet ve hadis ezberleme yarışması gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye giren din görevlileri ödüllerini aldı.

Mersin genelindeki din görevlilerinin katıldığı yarışmalarda büyük heyecan yaşandı. Bilgi yarışmasında Anamur ilçesinden Mehmet Ali Ekinci birinci olurken, Akdeniz ilçesinden Hamza Şafak Serttaş ikinci, Gülnar ilçesinden Ramazan Adsan üçüncü oldu.

Ayet ve hadis ezberleme yarışmasında ise Silifke ilçesinden Veysel Şahin birinci, Yenişehir ilçesinden Güler Erzi Yüksel ikinci, Tarsus ilçesinden Kübra Nur Balkaya üçüncülük elde etti.

Yarışmalar, Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman başkanlığındaki komisyon tarafından değerlendirildi. Komisyonda İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Coşkun, Vaiz Mustafa Tıraş, Şube Müdürü Emre Sakal, Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Karataş ve Hz. Mikdat Camii Müezzin-Kayyımı Erdal Koca yer aldı.

Yarışma sonunda dereceye giren din görevlilerine altın ve kitap hediyeleri verildi. Ayrıca İl Müftüsü Yığman, tüm katılımcılara teşekkür ederek kendi yazdığı iki kitabı imzalayıp hediye etti.