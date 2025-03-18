Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mersin’de hıyar yetiştiriciliğinde büyük öneme sahip Aydıncık ilçesinde örtüaltı üretim yapan çiftçilere yönelik, ‘Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliği’ eğitimi düzenledi. Mersin’in hıyar üretiminin yüzde 65’ini, Türkiye’nin ise yüzde 10’unu karşılayan Aydıncık ilçesinde verilen eğitimde, üreticiler doğru bildiği yanlışları öğrendi.

Aydıncık Belediyesi Konferans Salonunda, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapan Aysun Seçkin tarafından verilen eğitimde, ‘bitkinin tarihçesi, botanik özellikleri, yetiştiriciliği, hastalık ve zararlıları’ konu başlıkları anlatıldı. Eğitim esnasında eksiklikleri üzerine sorular soran çiftçiler, eğitim sonunda da üretimle ilgili merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu. Üreticilerin talepleri ve isteklerinin de dinlendiği eğitimde, verilecek diğer eğitimlerin derotası belirlenmiş oldu.

"Aydıncık’ta salatalık üretimi artırmak için üreticimizin yanındayız"

Ziraat yüksek mühendisi Aysun Seçkin, Aydıncık ilçesinin Mersin tarımında önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, "Aydıncık’ın tarımda çok önemli ve özel bir yeri var. Homojen bir üretim var. Burada salatalık, yani literatürdeki adıyla hıyar üretimi var. Mersin’in salatalık üretiminin yüzde 65’ini,Türkiye’nin ise yüzde 10’unu Aydıncık ilçemiz karşılıyor" dedi. Eğitimin interaktif bir şekilde olmasını istediklerini ve bunu da başardıklarını kaydeden Seçkin, "Karşılıklı sohbetler kurduk. Onların isteklerini ve eksiklerini öğrenip daha doğru bir şekilde nasıl hizmet edebiliriz, nasıl destek verebiliriz sorularına yanıt aldık. Besleme ile ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Bundan sonraki eğitimlerimizi de onlardan aldığımız talepler ve tepkileri değerlendirip yapacağız" diye konuştu.

Seçkin, üreticilere tuzluluk ve gübreleme konusunda doğru bildikleri yanlışları anlattıklarını da ifade etti. Salatalık üretimini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Seçkin, "Aydıncık’ı tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Aydıncık demek salatalık demek. Türkiye üretiminin yüzde 10’unu karşılıyor ama bunu daha da artırmak için ne gerekiyorsa her zaman onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Bilmediklerimizi öğreniyoruz"

Üreticilik de yapan Aydıncık Hürriyet Mahalle Muhtarı Ünal Ünüvar, eğitimin faydalı geçtiğini ve Büyükşehir Belediyesinin tarım alanında verdiği diğer hizmetleri de yerinde bulduğunu belirterek, "Soru cevap şeklinde güzel oluyor. Bilmediklerimizi öğreniyoruz. Özellikle serada sürümün daha derin yapılması gerektiğini, bunu yapmak için de ekipmana ihtiyacımız olduğunu öğrendik" dedi.

"Üreticilerimiz epey bilgilendi"

Aydıncık Karadere Mahalle Muhtarı Erkan Uslu, sebze yetiştiriciliği yaptıklarını ve üretimi etkileyecek zararlılarla uzun süredir mücadele ettiklerini söyledi. Uslu, eğitimlerin de bu noktada oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben çocukluktan bu yana bu işi yapmama rağmen bugüne kadar tuzlama, patozlama, fosfor, ilaçlama ve havalandırma yöntemlerini bu kadar bilmiyordum. Büyükşehrimizin yaptığı bu hizmetler çok güzel ve şu anda vatandaşlarımız da epey bilgilendi" şeklinde konuştu.