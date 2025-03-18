ABD’nin çeşitli eyaletlerinde Cuma gününden bu yana etkili olan fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye yükseldi.

ABD’nin orta ve güney bölgelerinde etkili olan hortumlarda can kaybı artıyor. Hafta sonu etkili olan hortumlar, orman yangınları, şiddetli rüzgarlar ve toz fırtınalarına yol açan fırtına en az 42 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu. Missouri’deki hortumlar çok sayıda insanın ölümüne neden olurken, Mississippi’de bir saat içinde aynı kasabayı iki hortum vurdu. Cuma gününden itibaren etkili olan fırtınanın görüldüğü eyaletlerde yüzlerce ev ve iş yeri büyük hasar gördü. İlk belirlemelere göre Cuma günü 46, Cumartesi günü ise 41 hortum meydana geldi. Fırtına ayrıca Oklahoma’da 400’den fazla evde hasara neden olan 130’dan fazla orman yangınını da tetikledi.

En fazla can kaybı, 13 ölü ile Missouri eyaletinde kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında uyuduğu esnada evi hortuma yakalanan bir kişi de bulunurken, bu sırada evde bulunan ve ciddi şekilde yaralanan bir kadın da arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mississippi’de ise 6 kişi hayatını kaybetti. Mississippi Valisi Tate Reeves, 200’den fazla kişinin de evsiz kaldığını duyurdu.

Hortumlar Alabama’da 3 kişinin ölümüne yol açtı. Plantersville’deki atölyesine sığınan bir adam hayatını kaybederken eşi yaralı olarak kurtuldu. Ayrıca, 82 yaşındaki bir kadın da hortumda hayatını kaybetti.

Arkansas eyaletinde ise en az 9 hortum meydana geldiği açıklanırken 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

Kuzey Carolina’da ise 11 ve 13 yaşındaki iki çocuk, Pazar günü erken saatlerde evlerinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Oklahoma’da ise rüzgarın yol açtığı orman yangınları, Oklahoma Eyalet Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan Stillwater ilçesinde ve çevresinde 400’den fazla evde hasara neden oldu. Oklahoma Acil Durum Yönetimi Birimi, 4 can kaybının yangınlar ya da şiddetli rüzgârlardan kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer, Oklahoma ve Texas’ın bazı bölgelerinin bu hafta da yangın tehlikesinin devam ettiğini kaydedildi.

Kansas ve Texas’ta ise şiddetli rüzgarlar, Cuma günü meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişinin ölümüne yol açan toz fırtınalarını tetikledi. Kansas’ta en az 50 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazasında 8 kişi öldü. Ayrıca Texas’ta toz fırtınası sırasında meydana gelen trafik kazasında da 3 kişi hayatını kaybetti.