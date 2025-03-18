Bursa’nın Gemlik ilçesinde yoğun yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yolda ters döndü. Bir süreliğine aksayan trafik, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.

Olay, sabah 06.00 sıralarında Gemlik ilçesi Jandarma Rampası’nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, yoğun yağış sebebiyle kayganlaşan yolda bir anda ters döndü. Olayın sabah saatlerinde gerçekleşmesi büyük bir faciayı önlerken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Ters dönen tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Ters dönen tır sebebiyle yavaşlayan trafik, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.