Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Babalar Günü’nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde ‘babamla spor zamanı’ sloganıyla birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Polisevi karşısında yer alan Kültür Park Spor Alanında düzenlenen etkinliklerde, sporla iç içe keyifli bir atmosfer oluşturan Büyükşehir Belediyesi, hem babalara hem de ailelerine enerji dolu anlar yaşattı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen organizasyonda; mini futbol, ayak tenisi, voleybol, basketbol gibi sporlar sayesinde enerjilerini atan aileler, halat çekme gibi geleneksel oyunlarla da tatlı bir rekabet yaşadılar.

Büyükşehir Belediyesi birimlerinin sahada uyumlu bir şekilde çalıştığı organizasyon, yalnızca sporla sınırlı kalmadı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının düzenlediği güneş gözlem etkinliğiyle katılımcılar gökyüzüne bilimsel bir yolculuk yaparken, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da yerel üreticilerin el emeği ürünlerini sergilediği stantlarıyla etkinliğe renk kattı.

Akdeniz’in eşsiz maviliğinde güzel havanın ve manzaranın tadını çıkartan aileler, spor ve eğlence dolu bir gün geçirdi. Sadece babaları değil, tüm aile bireylerinin hep birlikte bir şeyler paylaşabileceği ve takım olma ruhunu pekiştiren organizasyon, her yaştan tam not aldı.

"Sporun birleştirici gücünü kullanarak güzel bir organizasyon yaptık"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, etkinlik hakkında bilgi vererek, "Büyükşehir olarak Babalar Günü dolayısıyla güzel bir organizasyon planladık. Birçok dairemiz iş birliğinde spor temalı, sporun da birleştirici özelliğini kullanarak güzel bir etkinlik hazırladık. Etkinliğimizde babalar ve çocuklar çok güzel bir şekilde zaman geçirdi. Öncelikle aramızda olmayan babalar başta olmak üzere, tüm babaların ‘Babalar Günü’ kutlu olsun" dedi.

Eğlencenin ve sporun tadını çıkartan aileler, organizasyonu çok beğendi

Etkinlikler sayesinde çocuğu ile birlikte eğlenceli bir gün geçirdiğini söyleyen Mustafa Öner, "Hafta sonumuzu parkta, sahilde güzel bir şekilde geçiriyoruz. Böyle özel günlerde, güzel etkinliklerin yapılması halk olarak bizleri mutlu ediyor. Bu etkinlikler her zaman kutsal değerleri daha çok ön plana çıkartıyor. Babalar olarak bizlerin de hatırlanması çok güzel" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ailecek katılan Serkan Enterli ise "Çok doğru, yerinde ve güzel bir organizasyon. Tam güne özel bir organizasyon olmuş. Çocuklar ayak tenisi, masa tenisi, halat çekme; hepsini oynadılar" şeklinde konuştu.