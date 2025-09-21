Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kayacı Vadisi ile Lamos Kanyonu arasında ‘Tarihi Kilikya Yolu Tanıtım Yürüyüşü’ düzenledi. Zorluk derecesi yüksek olan 5 kilometrelik parkurda yürüyüş yapan katılımcılar, doğa ve tarihle iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüşte, Akdeniz’in eşsiz manzarası, tarihi kalıntılar ve doğal güzellikler eşliğinde hareketin ve sporun önemi bir kez daha vurgulandı. Avrupa Hareketlilik Haftasının ana teması olan sağlıklı, aktif ve sürdürülebilir yaşamın önemine dikkat çekildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Ömer Demirkol, "Doğanın içinde yürüdük, patika yol çok güzeldi. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında güzel işler oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz" dedi. Süheyla Kuzu ise "Müthiş keyif aldık. Doğanın ve suyun sesini duyduk. Bu tarz gezilerin Mersin’in tarihini daha iyi yansıttığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Aslı Gültekin, yürüyüşün yer yer zorlayıcı olduğunu ancak çok keyifli geçtiğini belirtirken, Zirve Dağcılık Spor Kulübü gönüllülerinden Mehmet Yağmur, "Bugünkü yürüyüş, Tarihi Kilikya Yolu projesinin küçük bir bölümüydü. Bu proje yavaş yavaş tüm Türkiye’ye yayılıyor. Yabancı yürüyüşçüler gelmeye başlıyor. Bu vizyon gerektiren önemli bir iş" dedi.

Etkinlikte, vatandaşların hem spor yapması hem de bölgenin tarihi değerlerini tanıması sağlandı. Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin, hareketli ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturduğu kaydedildi.