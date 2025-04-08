Mersin’de kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli, 7 bin 200 adet gümrük kaçağı makaron ve 2,5 kilo tütünle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapıla açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde bir şahsın kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıs adresinde yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramada 7 bin 200 adet dolu makaron ile 2,5 kilogram tütün ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.