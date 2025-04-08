Uykusuzluğunuzun tek sebebi kansızlık, kilo verememenizin tek sebebi hipotroidi, vücut ağrılarının, yorgunluk hissinin tek sebebi D vitamini yetersizliği olabilir. Uzm. Dr. Ebru Onuker, sağlıklı olmanın, sağlıkta mükemmeliyete ulaşmanın tüm sistemlerin uyumu ile mümkün olduğunu söyledi.

Acıbadem Kent Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Ebru Onuker, check-up olarak bilinen sağlık kontrolleri konusunda bilgi verdi. Uzm. Dr. Onuker, vücudun enerji üretme ve harcama süreçlerini yöneten biyokimyasal olayların tümüne metabolik sistem, vücudun belirli bir zaman diliminde ne kadar enerji harcadığına ise metabolik hız denildiğini hatırlattı.

"Her şey denge"

Uzm. Dr. Onuker, metabolizma hızının, yaş, cinsiyet, kas kütlesi ve hormonal dengeden etkilendiğine dikkat çekti, metabolik sisteminin dengesini çağın önemli ve önlenebilir hastalıklarından olan diyabet (şeker hastalığı) örneği ile açıkladı, şöyle konuştu: "Şeker hastalığının tip 2 formunun genetik zemini mevcut olsa dahi, ortaya çıkışını tetikleyen faktörler aslında kontrol edilebilir. Kilo almayı durduramamak, kilo verememek, yanlış, tek yönlü beslenmek, hareketsizlik, stress en önemli ve düzeltilebilir faktörler arasındadır. Her bireyin metabolik hızı ve beslenmeye metabolik cevabı farklıdır. Metabolik hız; yediğin ile yaktığının dengesidir. Bu dengeyi bozan organik sebepleri yani hastalıkları atlamamak gereklidir. Uykusuzluğunuzun tek sebebi kansızlık, kilo verememenizin tek sebebi hipotroidi, vücut ağrılarının, yorgunluk hissinin tek sebebi D vitamini yetersizliği, el ve ayak uyuşukluğunun tek sebebi B12 eksikliği olabilir. Her sabah yorgun uyanmayı yoğun iş temposu ile bağdaştıran kişi belki de tükenmişlik sendromuna bağlı depresyondadır."

Rutin kontrollerin önemi

Öte yandan metabolik sistemin dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan şikayetlerin rutin kontrollerin gerekliliğini gündeme getirdiğini belirten Uzm. Dr. Onuker, "Siz hızla akıp giden zamanda, zamansızlık içinde koştururken vücudunuz tüketiyor. Eksileni yerine koyamıyor veya kaybediyor iseniz size mutlaka sinyal verecektir. Aslında bir kan tetkiki ve hekim muayenesi sonrası verilen tedavi ile çok kısa sürede kendinizi iyi hissetmeniz mümkündür. Sağlığımızın mükemmelliği, tüm sistemlerimizin uyumu ile mümkündür. Çok hızlı yaşıyor, çok çabuk tüketiyoruz her şeyi. Sağlığımızı tüketmeden, farkına varalım" dedi.