İzmir’deki bitpazarından aldıkları ikinci el kamerada gördükleri, yaklaşık 20 yıl önce çekilmiş videolarla yeni bir serüvene başlayan genç sinemacılar İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencileri Bilge Olcay Yılmaz ile Yağmur Türkmenoğlu, ‘Thrifted’ adlı verdikleri belgesel filmle 4’üncü Kaş Uluslararası Film Festivali’nde finale kaldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencileri Bilge Olcay Yılmaz ile Yağmur Türkmenoğlu, İzmir’deki bitpazarından aldıkları ikinci el kamerada, yaklaşık 20 yıl önce çekilmiş videoları görüp, görüntülerdeki kişileri bulmak için yeni bir serüvene başladı. Genç sinemacılar, bu süreçte yaşadıklarını da belgesel haline getirdi. Videolardaki isimlere uzun bir mücadele sonucunda ulaşmayı başaran ve bu kişilerle yaptıkları kısa röportajları da ekleyerek 10 dakikalık arşiv belgesel hazırlayan ikili, 11-15 Haziran tarihlerindeki festivalde birincilik ödülünü almayı hedefliyor.

İEÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri Bilge Olcay Yılmaz ve Yağmur Türkmenoğlu, belgeseli yaklaşık 4 aylık çalışma sonunda hazırladıklarını ifade etti. Belgeselin çekimlerini İzmir’de gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz ve Türkmenoğlu, festivalin ‘yeni bakış’ kategorisinde finale kalan sayılı ekipten biri olmayı başardıklarını ve finalde de ödüle ulaşmayı çok istediklerini belirtti.

"Film içinde film gibiydi"

Hazırladıkları arşiv belgesele ilişkin detaylı bilgiler paylaşan Yılmaz ve Türkmenoğlu, "İzmir’deki bitpazarından, eski dönemlere ait ve ilgimizi çeken bir kamera satın aldık. Kamerayı kullanmak için açtık ve ayarlarını, özelliklerini kontrol ederken bazı videolara denk geldik. Bu videoların yaklaşık 20 yıl önce çekildiğini gördük. Videolardaki kişilere ulaşıp bu görüntüleri vermek istedik. Videoda okul müsameresine ait bir içerik vardı. Videoyu izlerken bir kişinin; küçük bir kız çocuğunu, belgesini alması için ismini ve soyadını söyleyerek sahneye çağırdığını gördük. İsmini duyduğumuz bu kişiyi sosyal medyada aradık ve bulduk. Ardından da videosunu teslim ettik. Hem şaşırdı hem de hoşuna gitti. O anda aklımızda bir fikir oluştu. Bu süreci anlatan bir arşiv belgesel çekelim, bu belgeselde yıllar önce videosu çekilen kişiyi de konuşturalım istedik. Adeta film içinde film gibi bir süreçti. Ortaya çok güzel, bizim için de anı olacak bir çalışma çıktı" diye konuştu.

"Biz de tahmin edemezdik"

Yılmaz ve Türkmenoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Sinema ve dijital medya bölümünde okuduğumuz için yıl genelinde uzun ve planlı bir süreç kapsamında çeşitli film çekimleri gerçekleştiriyoruz. Ancak bitpazarından aldığımız kameradan; belgesele giden böyle bir hikayenin çıkacağını biz de tahmin etmezdik. Bize deneyim katan ve çok keyif aldığımız bir süreci geçirerek filmi tamamladık. Kaş Uluslararası Film Festivali’nde, özellikle bizim gibi öğrencilerin de yoğun olarak bulunduğu ‘yeni bakış’ kategorisinde finale kaldığımız için mutluyuz. Finalde de birinci olarak ödülü İzmir’e getirmek istiyoruz."