Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 685 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Silifke ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak ve sahte ürünleri ele geçirmek amacıyla belirlenen adrese baskın yaptı.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada toplam 685 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.