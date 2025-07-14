Türkiye Bisiklet Federasyonu Mersin İl Temsilciliği öncülüğünde, Mersin Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek olan “Bayraklı Bisiklet Korteji”, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek.

Etkinlik, 15 Temmuz 2025 Salı günü saat 19.55’te Beşiktaş Meydanı’ndan başlayacak. Bisikletçilerin ellerinde Türk bayraklarıyla katılacağı kortej, Hilton Oteli, Orduevi, Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi ve İstasyon Kavşağı güzergâhını takip ederek Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Serdar Kurt, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mersin’de ilk defa 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle halk sürüşü düzenliyoruz. Bu anlamlı günün ruhuna yakışır şekilde, halkımızla birlikte bayraklı bir bisiklet korteji gerçekleştireceğiz. Tüm bisiklet severleri bu özel etkinliğe davet ediyoruz.”

Etkinlik, 15 Temmuz’un milletin hafızasındaki direniş ruhunu yaşatmak ve birlik mesajı vermek amacıyla düzenleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu korteje, her yaştan vatandaş bisikletleriyle katılabilecek.