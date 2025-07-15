Mersin Üniversitesi , 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir anma programına ev sahipliği yaptı. Düzenlenen etkinliklerde , milletin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkışının altı çizildi.

Program , Mersin Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Açılışın ardından Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferans programına geçildi.

Konferansa; Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar , Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin , Rektör Danışmanları Prof. Dr. Ayla Özer , Prof. Dr. İlker Fatih Kara , Doç. Dr. Buğra Sarı , Sadullah Nasanlı ve Ahmet Koca’nın yanı sıra fakülte dekanları , enstitü ve yüksekokul müdürleri ile akademik ve idari personel katıldı.

Etkinlik, Üniversite İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Muzaffer İnneci’nin şehitler için okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ardından Doç. Dr. M. Zeki Uyanık tarafından yapılan dua ile başladı.

TRT tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu kısa film gösteriminin ardından , Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sacit Uğuz , “Küresel ve Bölgesel Güç Mücadeleleri Ekseninde 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Tarihsel Arka Planı” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Uğuz , sunumunda Osmanlı’dan günümüze kadar Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditleri ve bu tehditlere karşı verilen mücadeleleri detaylarıyla anlattı. 15 Temmuz gecesi halkın gösterdiği kahramanlık örneğine dikkat çeken Uğuz , Türkiye’nin güçlü devlet yapısının altını çizdi.

Konferans sonunda , Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Doç. Dr. Sacit Uğuz’a plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Program, Prof. Dr. Erdal Baykan Camii’nde şehitler için okunan Mevlid-i Şerif ve katılımcılara yapılan ikramlarla sona erdi.