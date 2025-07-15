Mersin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi. Mersin Valisi Atilla Toros ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, yakınlarına sabır diledi.

Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Atilla Toros’un yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, ilçe belediye başkanları, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla başlayan törende Vali Toros ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek karanfil bıraktı. Burada şehit aileleriyle de yakından ilgilenen protokol üyeleri, onlarla sohbet ettiler.