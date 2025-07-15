Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla bu yıl da aşure ikramını sürdürdü. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 13 ilçede kurulan stantlarda toplam 20 bin vatandaşa aşure dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinde özenle hazırlanan aşureler, porsiyonluk kaplara konularak Akdeniz’den Anamur’a kadar birçok noktada vatandaşlara ikram edildi. Nohut, dövme, kuru fasulye, kayısı gibi yöresel ürünlerle hazırlanan aşureler, 7’den 70’e herkese ulaştırıldı.

"Aşure, sadece tatlı değil; birlik ve beraberliğin simgesidir"

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından Sosyolog Nazire Büyükgürses, "Muharrem Ayının manevi havasını paylaşmak ve dayanışmayı artırmak istedik. Aşure bizim için sadece tatlı değil, birlik ve beraberliğin, gönül bağlarımızın bir simgesidir" dedi.

Vatandaşlardan memnuniyet mesajları

Aşure ikramından memnun kalan vatandaşlar da duygularını dile getirdi. Fatma Albayrak, "Muharrem Ayında ağzımız tatlandı. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim" derken, 11 yaşındaki Talha Demirtaş, "Aşureyi çok seviyorum. Çok teşekkürler" dedi. Hasan Horoz ise "Allah hayrını kabul etsin. Herkesin zaten ağzı tatsız. Bu bir vesile oldu" ifadelerini kullandı.