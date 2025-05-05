Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Altaylılar, Yeşil ve Bolatlı mahallelerinde kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.MERSİN (İGFA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni imara açılan yollarla birlikte yapılan yeni inşaat alanları dolayısıyla bölgede alt yapı ihtiyacının oluşması üzerine harekete geçen MESKİ, gerekli çalışmaları kısa sürede başlattı. Bu kapsamda MESKİ, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde muhtelif iş kapsamında başlattığı Altaylılar, Yeşil ve Bolatlı mahallelerinin kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamlayarak, 3 mahallenin yeni yerleşim bölgelerine atık su altyapısı kazandırmış oldu.

MESKİ’nin Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde altyapı imalatı işi kapsamında ise Kulak, Bahşiş, Yeşiltepe mahallelerine yağmur suyu ve Limonlu Mahallesi Lale Sokak üzerinde kanalizasyon döşeme çalışmalarının yapılması planlanıyor.

KARA: “ALTYAPISI TAMAMEN YAPILMIŞ DURUMDA”

Yeşil Mahalle Muhtarı Emrah Kara, Tarsus’un en eski mahallelerinden biri olduğuna vurgu yaparak; “İmar uygulamasıyla birlikte yeni yerleşim alanları açıldı. Bu yerleşim alanlarımızda en büyük sorunlarımızdan birisi altyapıydı. Altyapı olmadığı için asfalt çalışması yapılamıyordu. Hemen MESKİ ekiplerine bu konuyu bildirdiğimde planlama dâhilinde orada altyapı çalışmaları yapıldı. Vatandaşlarımız rahata kavuştu. Orada çok ciddi problemler vardı. Şu an altyapısı tamamen yapılmış durumda. Bu altyapıdan dolayı duayen bir belediyeci olan Sayın Vahap Seçer’e ve MESKİ ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.