Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi, Türkiye’deki belediyelere sosyal politikalar alanında öncülük ediyor. Bugüne kadar 16 belediyeyi ağırlayan, 11 belediye ile de projeler konusunda görüşmelerini sürdüren Sosyal Politikalar Ofisi, Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi, Mersin’den Türkiye’ye örnek oluyor. ’Herkesin kimsesi’ sloganıyla, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde açılan Sosyal Politikalar Ofisi, verdiği hizmetlerle her yaşta ve her şartta Mersinli vatandaşın yanında oluyor. İnsan hayatının doğumla başlayan ilk evresinden itibaren; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler başta olmak üzere ihtiyaç duyduğu her anında yanında olan Sosyal Politikalar Ofisi, bütünsel ve döngüsel hizmet anlayışı ile hareket ediyor. Akdeniz ilçesinin Hal Mahallesi’nde yer alan ofis, dezavantajlı bir mahalleden yine dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler üretmesiyle de ayrı bir önem taşıyor.

Birçok belediyeye mentor oluyor

Türkiye’nin dört bir yanından belediye yetkililerini ağırlayan ve sosyal politikalar alanında hayata geçirdiği hizmetleriyle örnek olan Sosyal Politikalar Ofisi, farklı şehirlere mentorluk yapmaya devam ediyor. Ortaya koyduğu uygulamalarla adından söz ettiren Sosyal Politikalar Ofisi, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Tekirdağ, Muğla ve Diyarbakır gibi büyükşehir belediyelerinin yanı sıra Artvin, Giresun gibi il belediyeleri ile İstanbul Üsküdar, İzmir Bayraklı, Çanakkale Çardak, Rize Fındıklı, Hatay Samandağ, Osmaniye Kadirli ve Gaziantep Şehitkamil gibi belediyelerden temsilciler olmak üzere toplam 16 belediyeyi bünyesinde ağırladı. Ofis sayesinde diğer illere sağlıktan tarıma, kültür sanattan özel bireylere yönelik hizmetlere kadar pek çok iyi örnek uygulama aktarıldı. Farklı şehirlerden gelerek Mersin’deki uygulamaları inceleyen yetkililer, kendi şehirlerinde de bu hizmetlerin çalışmalarına başladı.

İyi örnek modelleri, Türkiye’ye örnek oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planı’nın sosyal politikalar konusunda çalışmalara katkıda bulunarak destekleyen Sosyal Politikalar Ofisi, saha çalışmaları yapıyor, eğitimler veriyor, politika önerileri sunuyor. İyi örnek modellerini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Sosyal Politikalar Ofisi, Mersin’de sosyal değişimi sağlayan örnek projelerin farklı il ve ilçelerdeki yerel yönetimlere aktarılması ve uygulanması konusunda aracı olmayı da sürdürüyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin yoksulluğu önlemek için yaptıkları projelere yönelik ulusal ve uluslararası çalışmaları da gözeterek önerilerde bulunan ofis, yerel sorunlara yerel çözümler üretilmesi, dolayısıyla hak temelli uygulamaların görünür olmasını amaçlıyor. Kamu kurumları ile iş birliği yaparak yoksullukla mücadeleyi gözeten ofis, ulusal ve uluslararası yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, ulusal ve küresel yoksulluğun önlenmesi için koordinasyon dahilinde çalışmalarına da devam ediyor.