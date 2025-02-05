Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Sinema Ofisi, bir ilke imza atarak ‘Sinema Söyleşileri’ serisi başlattı. Bu kapsamda Sinema Ofisi, sanat dünyasına değerli katkılarda bulunan isimleri Mersin’de ağırlayarak, sanatseverler ile bir araya getirmeyi hedefliyor.

Söyleşinin ilk serisinde konuk olarak, çektiği filmlerle ulusal ve uluslararası ödüller alarak sinema dünyasındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren, aynı zamanda yazar kimliği ile tanınan yönetmen Tayfun Pirselimoğlu yer aldı. ‘Tayfun Pirselimoğlu sineması ve son dönem Türk sineması’ başlığı ile gerçekleştirilen söyleşiye, sinema dünyasına ilgi duyan sanatseverlerin yanı sıra, sinema sektöründe okuyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrenciler de katıldı.

Pirselimoğlu söyleşide; yazarlıktan sinema sektörüne geçiş sürecini, geçmişten günümüze sinema sektörünün kat ettiği yolculuğu, yazarlık kariyerinin yönetmenliğini nasıl beslediğini, sinema sektörünün güncel durumu ve sektördeki yenilikleri, teknoloji ile birlikte sinemada yaşanan dönüşümlerin izleyici tutumlarına etkisini, bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrencileri nelerin beklediğine dair bilgi ve hayat deneyimlerini paylaştı. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen, sektöre ve sinema dünyasına dair merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulan ve bu alana ilgi duyan gençler, etkinliği oldukça ilham verici buldu.

"Mersin Sinema Ofisi çatısı altında Sinema Söyleşileri serimizin ilkini gerçekleştirdik"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, etkinlik hakkında bilgi vererek, "Mersin Sinema Ofisi çatısı altında başlattığımız Sinema Söyleşileri serimizin ilkini, Tayfun Pirselimoğlu’nu ağırlayarak gerçekleştirdik. Gayet sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Sinema alanında çalışmak isteyen öğrenciler ve bu alanda kariyer yapmak isteyen vatandaşlarımız, söyleşiye aktif olarak katıldılar. Sorularıyla da söyleşiye değer kattılar. Söyleşilerimiz devam edecek. Kentte gerek bölgemizde yaşayan, gerekse de uluslararası sinema alanında çalışmalar ortaya koymuş yapımcı ve yönetmenleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalar, Mersin Sinema Ofisi’nin en önemli çalışmaları alanında gösterilecek" dedi.

"Yurt dışında olan uygulamaları Mersin’de de görmek çok kıymetli"

Yazar ve yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, etkinlikte öğrenciler ve ilgililer tarafından soru almaktan memnun olduğunu ifade etti. Pirselimoğlu, sinema gibi zor bir işi yapmanın, kahraman işi olduğunun altını çizerek, "Benim için çok keyifli bir akşamdı. Mersin’de böyle bir şeyin olması, burada yeni bir kitle ile karşılaşmam, can alıcı sorular almam beni çok mutlu etti. İlk filmini çekmek için ıstırap çeken gençlerin soracağı çok soru var. Sinema yapmak çok zor. Bu kadar zor bir işi yapmaya koyulmuş, bunun için çaba sarf edenleri çok kıymetli buluyorum. Onlar sinema adına birer kahraman sayılacak insanlar. Dolayısıyla bu kahramanlıklarını cenk alanında gerçekleştirmek için hazırlıklarına dair soracakları her sorunun cevabını vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

Yurt dışında var olan destek ve uygulamaların, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel yönetimde uygulanmasının çok kıymetli olduğunu da ifade eden Pirselimoğlu, "Belediyelerin, vatandaşlar adına yapacağı işlerin içerisinde çok önemli bir etkinlik bu. Yerel yönetim olarak, sanatla alakalı çaba göstermek ve onlardan da bunların karşılığını görmek çok kıymetli. Ben yurt dışında önemli şehirlerde yaşadım ve yaşadığım şehirlerde belediyelerin vatandaşlarına nasıl alanlar açtıklarını gözlerimle gördüm. Mersin’de de bunun yapılıyor olması ve bu durumun bir parçası olduğumu hissetmek beni çok mutlu etti" ifadelerine yer verdi.