Her sezon birbirinden seçkin eserleri sahneye taşıyan ve 24 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, 2024- 2025 sanat sezonunda ‘Kuş Öpücüğü’ adlı yetişkin oyunu ile ekim ayında ‘Perde’ dedi. ‘Buzlar Çözülmeden’, ‘Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?’, ‘Eyvah Nadir’, ‘Misafir’, ‘Ben Anadolu’ olmak üzere toplam 6 yetişkin oyununu sahneye taşıyan Şehir Tiyatrosu, ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’, ‘İki Bavul Dolusu’ ve ‘Gökkuşağının Altında’ adlı 3 çocuk oyunu olmak üzere toplam 9 oyun sahneledi.

Tiyatro bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması için merkez ve ilçelerde ‘Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında geçtiğimiz yıl Mersin’deki okulları karış karış gezen, bu sezon ise belediye ana hizmet binasında çocuklar için tiyatro sahnesi barındıran Büyükşehir Belediyesi, her bir çocuğa ulaşma arzusuyla çalışarak, şimdiye kadar 27 binden fazla çocuğun yüzünde tebessüm oluşturdu.

Tiyatro sahnesini şehrin dört bir yanına taşıyan Şehir Tiyatrosu, yalnızca merkezde değil, ilçelerde de gerçekleştirdiği oyunlarla alkış toplarken, gittiği turnelerde farkını ortaya koydu. 19- 20 Nisan’da Gaziantep seyircisinin karşısına çıkacak olan sanatçılar, bu turneleri ile sezonda 5. ulusal festivale adını yazdırmış olacak.

"Şehir Tiyatromuz 24. sanat yılına girdi"

Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, Şehir Tiyatrosunun bu yıl 24’ncü yılına girdiğini ve 2024- 2025 sanat sezonuna ekim ayında ’perde’ dediklerini belirtti. Ancak provaların temmuz ayında başladığını ve ilk olarak ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı arşivde kalan oyunu yeniden repertuarlarına alarak çalışmalara başladıklarını dile getiren Erdönmez, akabinde ‘Kuş Öpücüğü’ ve çocuklara yönelik ‘İki Bavul Dolusu’ adlı oyunlarla tiyatroseverlerin karşısına çıktıklarını kaydetti.

Tiyatro sanatçısı ve Atölye Eğitmeni Erkan Uyanıksoy ile birlikte, oyuncuların hem kondisyon hem de bedensel kabiliyetini geliştirmek amacıyla atölye çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdönmez, Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde Büyükşehir Belediyesinin Ana Hizmet Binasına yeni bir çocuk sahnesi kazandırdıklarını da dile getirdi. Erdönmez, "Sahnemize ‘Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında küçük hanımları ve küçük beyleri getirmeye devam ettik. Kasım ayında ise ‘Misafir’ isimli oyunumuzun prömiyerini gerçekleştirdik. Daha sonra şubat ayında ‘Eyvah Nadir’ isimli oyunumuzun prömiyerini gerçekleştirdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlamını ve önemini taşıyacak şekilde ‘Ben Anadolu’ isimli kadın oyunumuzun prömiyerini de gerçekleştirdik" dedi.

"Bu sezon toplam 9 oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyoruz"

Bu sanat sezonunda ‘Buzlar Çözülmeden’, ‘Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?’, ‘Eyvah Nadir’, ‘Misafir’, ‘Ben Anadolu’, ‘Kuş Öpücüğü’ olmak üzere toplam 6 yetişkin oyununu sahneye taşıdıklarını söyleyen Erdönmez, ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’, ‘İki Bavul Dolusu’ ve ‘Gökkuşağının Altında’ adlı 3 çocuk oyunu olmak üzere, toplam 9 oyun ile her yaştan Mersinli tiyatroseverlerin karşısına çıktıklarını aktardı. Erdönmez, okulların ara tatile girmesi ile birlikte ‘Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği’ düzenlediklerini, Büyükşehir Belediyesinin Emekli Evlerinden faydalanan yaş almış yurttaşların da tiyatro izlemesi için sık sık etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Şehir Tiyatrosu, şimdiye kadar 27 binden fazla çocuğa ulaştı

2023 yılında hayata geçirilen ‘Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi ile şimdiye kadar 27 binden fazla çocuğa ulaştıklarını belirten Erdönmez, bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Çocuk Festivali kapsamında da Özgecan Aslan Barış Meydanında olacaklarını aktardı. Erdönmez, "Şehrin her yerinde bu projemizle çocuklarımızı tiyatro ile buluşturuyoruz. Bu çok zor elde edilen ama çok büyük bir başarı oldu. Projemizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyoruz"

19 ve 20 Nisan’da Gaziantep turnesinde olacaklarını da belirten Erdönmez, bu sezon toplam 5 ulusal festivale katılmış olacaklarının altını çizerek, önümüzdeki günlerde tiyatro kursları açmaya yeniden devam edeceklerini söyledi. Erdönmez, "Önümüzdeki süreçte hedeflerimizden birisi, halkımızı tekrar Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kurslarıyla buluşturmak. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyor ve programlamasını da yapıyoruz. Şehir Tiyatrosu olarak diyebiliriz ki, ‘tiyatro, düşünen bir toplumun sesidir’. Bu kapsamda tüm meslektaşlarımızın ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü de kutluyoruz. Biz de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ‘Ben Anadolu’ isimli eserimizle Mezitli Kültür Merkezi’nde Mersinli sanatseverlerle birlikte olacağız " ifadelerini kullandı.